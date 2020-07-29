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Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
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Общество

Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате

В России новый учебный год начнётся в традиционном формате 1 сентября. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ТАСС.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и при соблюдении противоэпидемических мер», – сказала Татьяна Голикова.

Она также отметила, что 92 % российских вузов готовы начать учёбу 1 сентября, остальные откроются с 14-го числа.

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