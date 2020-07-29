Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа

15:34, 29 июля 2020, ПАИ

Псковскую область накрыли проливные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, закончатся не раньше выходных. Псков и другие города области затопило не на шутку: по дорогам, тротуарам потекли реки, а на площадях образовались лужи размером с небольшое озеро. У одних непогода вызвала раздражение и негодование, у других – иронию по поводу эффективности ливневой канализации, а вот детям и подросткам потоп доставил немалую радость и предложил новые идеи для фотосессии.

Так, к примеру, выглядит после дождя площадь Победы в Острове.

А так молодежь реагирует на затопленные улицы Печор.



Фото: газета "Печорская правда".



Фото: газета "Печорская правда".



Фото: газета "Печорская правда".



Фото: газета "Печорская правда".



Фото: газета "Печорская правда".



Фото: газета "Печорская правда".



Фото: газета "Печорская правда".



Фото: газета "Печорская правда".















Жители Пскова же отметили, что после такого ливня стоит пересаживаться в лодку.

29 июля в Псковской области снова повсеместно передают дожди. Такая погода простоит до выходных, уверены псковские синоптики.