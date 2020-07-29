0
15:40
Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
15:34
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
15:15
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
15:06
Пришкольный стадион появится в Любятово
15:06
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:43
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
14:29
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
Еще новости
Общество

Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа

Фото: газета "Печорская правда".

Псковскую область накрыли проливные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, закончатся не раньше выходных. Псков и другие города области затопило не на шутку: по дорогам, тротуарам потекли реки, а на площадях образовались лужи размером с небольшое озеро. У одних непогода вызвала раздражение и негодование, у других – иронию по поводу эффективности ливневой канализации, а вот детям и подросткам потоп доставил немалую радость и предложил новые идеи для фотосессии.

Так, к примеру, выглядит после дождя площадь Победы в Острове.

Фото: газета "Островские вести".

А так молодежь реагирует на затопленные улицы Печор.

  • Улицы Печор затопило после ливня.
    Фото: газета "Печорская правда".
  • Улицы Печор затопило после ливня.
    Фото: газета "Печорская правда".
  • Улицы Печор затопило после ливня.
    Фото: газета "Печорская правда".
  • Улицы Печор затопило после ливня.
    Фото: газета "Печорская правда".
  • Улицы Печор затопило после ливня.
    Фото: газета "Печорская правда".
  • Улицы Печор затопило после ливня.
    Фото: газета "Печорская правда".
  • Улицы Печор затопило после ливня.
    Фото: газета "Печорская правда".
  • Улицы Печор затопило после ливня.
    Фото: газета "Печорская правда".

Жители Пскова же отметили, что после такого ливня стоит пересаживаться в лодку.

Фото Сергея Кушакова в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

29 июля в Псковской области снова повсеместно передают дожди. Такая погода простоит до выходных, уверены псковские синоптики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
29 июля 2020
Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
29 июля 2020
Бегущие по лужам: районы Псковской области делятся фотографиями потопа
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
29 июля 2020
В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению
Пришкольный стадион появится в Любятово
29 июля 2020
Пришкольный стадион появится в Любятово
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
29 июля 2020
Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
29 июля 2020
Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
29 июля 2020
Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в традиционном формате
Владимир Путин: необходимо не допустить повторного введения ограничений
29 июля 2020
Владимир Путин: необходимо не допустить повторного введения ограничений

Идет загрузка...