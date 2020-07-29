С 3 августа в Пскове возобновятся работы по газификации новостроек

14:46, 29 июля 2020, ПАИ

Работы по пускам газа в многоквартирные дома Пскова возобновляются с 3 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в апреле были прекращены работы по пускам газа в многоквартирные дома.

После обсуждения в администрации области вопроса о возможности начала работ и получения разъяснений от Роспотребнадзора по Псковской области АО «Газпром газораспределение Псков» с 3 августа возобновит работы по пускам газа в многоквартирные дома с обязательным соблюдением условий мер защиты.

Местных жителей также просят соблюдать масочный режим при посещении специалистов газораспределительной организации.

График пусков газа согласован с управляющими кампаниями по следующим датам и адресам: 3 августа — ул. Кузбасской дивизии, 10; 4 августа — ул. Владимирская, 11; 5 августа — ул. Балтийская, 20а; 6 августа — ул. Крупская, 24.