Псковский музей-заповедник приглашает учителей на бесплатное посещение выставки

12:40, 05 октября 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает учителей на бесплатное посещение выставки «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» во Двор Постникова сегодня, 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Дорогие учителя, Псковский музей-заповедник от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником! Именно вы учите любить знание и воспитываете добропорядочных граждан, и эта задача крайне трудна и требует высочайшей ответственности и человеколюбия. И музей всегда рад помочь вам в этом деле и благодарит за успешное сотрудничество. Пусть ваша работа приносит вам удовольствие, интересный опыт и достойное вознаграждение. Спасибо за ваш труд!» – подчеркнули сотрудники музея.

Чтобы получить бесплатный билет на кассе Двора Постникова (ул. О. Кошевого, 2), нужно показать любую фотографию со своим классом.

Выставка работает с 11:00 до 18:00, касса – до 17:30.

Напомним, что День учителя празднуют сегодня в России. Ранее учителей с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.