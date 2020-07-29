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Общество

Пришкольный стадион появится в Любятово

Фото из Instagram Александра Коновалова

Пришкольный стадион построят в микрорайоне Пскова Любятово в 2020 году, сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своём Instagram.

Управление капитального строительства администрации города Пскова уже провело аукцион и определило подрядчика по строительству стадиона в школе № 17 (Зональное шоссе, 11).

Фото из Instagram Александра Коновалова

«За основу был взят реализованный ранее проект в школе №47, – рассказал Александр Коновалов. – В состав спортивного ядра войдёт футбольный газон, многофункциональная игровая площадка, беговые дорожки, уличные тренажеры».

Фото из Instagram Александра Коновалова

Кроме этого, предусмотрен ремонт ограждения и уличного освещения. «Данный спортивный объект безусловно станет центром притяжения подростков и молодежи микрорайона Любятово, не очень-то избалованных спортивной инфраструктурой во дворах», – добавил Александр Коновалов.

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