Мошенники похитили с карты псковича 285 тысяч рублей

15:04, 29 июля 2020, ПАИ

285 тысяч рублей похитили с карты псковича мошенники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 июля 63-летнему жителю Пскова позвонил неизвестный, который представился сотрудников банка. Незнакомец сообщил, что злоумышленники якобы пытаются снять деньги с его карты. Мошеннику удалось завладеть 285 000 рублей под предлогом предотвращения незаконной транзакции средств.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

За последние дни по аналогичной мошеннической схеме жертвами дистанционного мошенничества стали также ещё двое жителей Великих Лук и Псковского района.