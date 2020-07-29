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Общество

В Псковской области на 100% выполнен план по искусственному лесовосстановлению

План по искусственному лесовосстановлению был выполнен в Псковской области на 100%. Об этом рассказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире проекта ПАИ-livе 29 июля.

Говоря о напроекте «Сохранение лесов» Виктор Мусатов отметил, что несмотря на сложности из-за коронавируса удалось выполнить на 100% план по искусственному лесовосстановлению.

«Порядка 60 млн рублей составили затраты арендаторов в 2020 году, - отметил Мусатов, добавив, что Псковская область единственный регион в СЗФО, который выполнил весь план за весенний период.

По словам спикера, изменения по национальным проектам происходят практический каждый день.

«Изменения направлены на достижение определенных конечных показателей по нацпроектам», - подчеркнул Виктор Мусатов.

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