Численность косуль в лесах Псковской области восстановилась

15:40, 29 июля 2020, ПАИ

В Псковской области восстановилась численность косуль в лесах. Об этом рассказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире проекта ПАИ-livе 29 июля.

Несколько лет назад в регионе была закрыта охота на косулю.

«Теперь ситуация нормализовалась, - заверил Виктор Мусатов. – Численность лося, европейской косули и медведей достаточно стабильная».

Численность медведей, выдр и барсуков в области оценивают, как удовлетворительную.

При этом Виктор Мусатов добавил, что охота на пушнину не является массовой, поскольку не пользуется высоким спросом.

«Если есть сообщение о медведе, которого видели люди, всегда выезжает охотовед и оценивает ситуацию», - рассказал Мусатов, добавив, что проводят также работу с населением и объясняют, что не следует оставлять пищевые отходы, чтобы не привлекать медведей.