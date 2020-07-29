Количество стобалльников ЕГЭ увеличилось по двум предметам
В Псковской области в 1,5 раза увеличилось количество учеников, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов. Предварительные итоги ЕГЭ Псковскому агентству информации сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.
Кроме этого, в 3,5 раза возросло количество одиннадцатиклассников, сдавших на 100 баллов ЕГЭ по обществознанию.
В настоящее время получены 4 стобалльных результата по химии (2019 – 12), 13 – по русскому языку (2019 – 8), 3 – по истории (2019 – 4), 7 – по обществознанию (2019 – 2), 1 – по литературе (2019 – 4).