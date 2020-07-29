В 2020 году количество сдавших ЕГЭ в Псковской области уменьшилось

16:41, 29 июля 2020, ПАИ

В этом году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, итоги ЕГЭ не влияли на получение аттестатов выпускниками. В связи с этим количество участников экзаменов в Псковской области уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

В феврале на единый государственный экзамен зарегистрировалось 3309 человека. Однако по предварительным данным, написали выпускной экзамен после нововведений только 2816 выпускников. В 2019 году количество сдающих ЕГЭ в Псковской области составило 3088.

Количество выпускников, сдающих ЕГЭ, в этом году сократилось по всем предметам, кроме английского языка. В 2019 году сдали ЕГЭ всего 255 учеников, в 2020 – 301.

По русскому языку число прошедших итоговое испытание сократилось с 2977 до 2532, по математике – с 1353 до 1259.