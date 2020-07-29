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73 апелляции подали после сдачи ЕГЭ псковские выпускники
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Общество

73 апелляции подали после сдачи ЕГЭ псковские выпускники

Псковские выпускники подали 73 апелляции после сдачи ЕГЭ. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, подводя предварительные итоги единого государственного экзамена в 2020 году.

В Псковской области было подано 73 апелляции по шести предметам, состоялось пять заседаний конфликтной комиссии. На данный момент удовлетворено 12 апелляционных жалоб.

Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами организована с использованием информационно-коммуникационных технологий при использовании системы удалённой подачи и рассмотрения апелляций, разработанной ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий».

Телефон горячей линии в Псковской области по вопросам ЕГЭ: 8(8112) 29-99-51.

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