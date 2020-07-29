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Общество

Псковичи поделились впечатлениями от встречи с Юрием Дудём

Фото: Instagram Евгения Шевелева.

Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь накануне, 28 июля, побывал в Пскове. Вместе со своей командой он остановился в одном из псковских отелей, охотно общался и фотографировался с персоналом. Сотрудник отеля Евгений Шевелев рассказал корреспонденту Псковского агентства информации о встрече с кумиром.

«Впечатления непередаваемые! – поделился  Евгений. - Смотришь блогера на YouTube, следишь за его новостями, лайкаешь его посты в Instagram и получаешь от этого массу впечатлений. Но когда довольно неожиданно этот человек появляется перед тобой… Конечно, это было очень большое удивление, я  был просто в шоке, когда его увидел».

По словам псковича, московский журналист оказался очень приветливым и отзывчивым, общался с местными жителями просто и фотографировался с удовольствием, хотя желающих было немало.

Фото: Instagram Александра Молева.

«Я довольно спокойный человек, и меня трудно как-то расшатать, но когда я фотографировал своих коллег на телефон, у меня даже немного рука дрожала, если честно. Я был немного под впечатлением. Мягко сказать, немного», - поделился Евгений Шевелев.

Коллективу гостиницы удалось недолго пообщаться с блогером и поблагодарить за его деятельность. Однако причины приезда в Псков Юрий Дудь не выдал и пока что не поделился в своих соцсетях фотографиями из поездки.

«По поводу того, что он не признается, зачем приехал: я думаю, что если он не рассказывает, у него точно есть на это объективные причины. Я уверен, что все мы узнаем о цели его приезда, как только он посчитает нужным это обнародовать», - заключил собеседник ПАИ.

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