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Общество

Останки 45 красноармейцев обнаружили военнослужащие в Псковской области

В Псковской области военнослужащие обнаружили останки 45 красноармейцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа продолжают проведение работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино».

Поисковые работы проводят с середины июня. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведёт опознание.

В ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

Ранее благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Виктора Храмова. 1919 года рождения.

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