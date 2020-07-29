Останки 45 красноармейцев обнаружили военнослужащие в Псковской области
В Псковской области военнослужащие обнаружили останки 45 красноармейцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа продолжают проведение работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино».
Поисковые работы проводят с середины июня. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведёт опознание.
В ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.
Ранее благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Виктора Храмова. 1919 года рождения.