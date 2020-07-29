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Общество

Всероссийские проверочные работы планируется провести в псковских школах в сентябре – октябре

В сентябре – октябре в школах Псковской области планируется провести Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8 и 9 классах, а также диагностические работы в 10 классах, сообщил Псковскому агентству информации председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

ВПР обучающиеся будут выполнять в своих школах, по графику, который определяется самостоятельно образовательной организацией.

ВПР, диагностические работы в 10 классах проводятся с целью определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися по завершении учебного года и направлены для устранения пробелов в знаниях, организации помощи обучающимся в преодолении трудностей в освоении учебного материала, корректировки индивидуальной работы с обучающимися, информировании родителей о качестве подготовки детей и организации совместной работы с учителем, школой.

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