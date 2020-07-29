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Общество

Семь псковичей будут сдавать ЕГЭ в дополнительный период

В Псковской области семь человек будут сдавать ЕГЭ в дополнительный период. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Он пояснил, что эти семь участников ЕГЭ пропустили основные и резервные дни основного периода сдачи экзаменов по уважительной причине – болезни. В числе сдающих ЕГЭ в дополнительный период – четыре выпускника прошлых лет и три выпускника этого года.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ начнется 3 августа экзаменами по информатике и истории, которые сдают три человека, затем 5 августа один человек будет сдавать русский язык, а 7 августа пять человек сдадут экзамены по профильной математике, физике и обществознанию. Завершится ЕГЭ-2020 8 августа экзаменами по литературе, географии и физике, которые будут сдавать четыре человека.

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