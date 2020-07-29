Установить детскую площадку на улице Юбилейной просят жители Пскова
Жители Пскова просят установить детскую площадку на улице Юбилейной. Соответствующую просьбу псковичка Анастасия Сергеева разместила на сайте губернатора Псковской области.
«Прошу рассмотреть возможность установки детской игровой площадки и хотя бы пары скамеек во дворе дома номер 36 на улице Юбилейной», – рассказала Анастасия Сергеева.
Местная жительница отметила, что двор большой и там всегда гуляет много детей.
«Сейчас площадка представляет собой старую качель, песочницу и ржавую горку», – отметила Анастасия Сергеева.
Ответственным за решение этого вопроса был назначен глава администрации города Александр Братчиков.