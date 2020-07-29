Прокуратура установила виновника аварии канализации в Поречье

19:43, 29 июля 2020, ПАИ

В деревне Поречье Великолукского района установили виновника аварии сетей канализации возле психоневрологического интерната. Как пишет газета Великолукского района «Наш путь», в июле 2020 года прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при эксплуатации канализационных сетей, расположенных в деревне Поречье.

В начале июля 2020 года на участке Пореченского психоневрологического интерната (улица Лизы Чайкиной, 8) произошёл аварийный излив из канализационного колодца, из-за чего часть сточных вод попала на земельный участок местного жителя.

Прокуратура установила, что протечка случилась по вине муниципального предприятия «Райводоканал», которое надлежащим образом не организовало техническое обслуживание и эксплуатацию канализационных сетей.

В адрес руководителя МП «Райводоканал» прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений.