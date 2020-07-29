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Общество

Marvel снимет новый фильм о Халке

Кадр с film.ru.

Студия Marvel начала работу над новым фильмом о супергерое Халке. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на We Got This Covered.

В этой картине персонаж выступит в качестве «умного» Халка.

«Умный» Халк впервые появился на экране в блокбастере «Мстители: Финал». Такое имя фанаты киновселенной Marvel дали герою после того, как его альтер эго Брюс Бэннер научился контролировать эмоции после превращения в зелёного монстра.

Как именно Бэннеру удалось этого достичь, ранее оставалось за кадром.

Сообщается, что новый фильм о Халке, часть действия которого развернётся между событиями кинокартин «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», и будет посвящён этой трансформации персонажа.

Зрителям уже известны два фильма, посвящённые этому супергерою. В первом, снятом Энгом Ли ещё до появления киновселенной Marvel, роль героя сыграл Эрик Бана, а во втором, вышедшим под эгидой Marvel, – Эдвард Нортон. В последующих фильмах франшизы Нортона заменил Марк Руффало.

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