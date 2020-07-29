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Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля ВАЗ

  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Ижорского батальона
    Фото: ПАИ

Четыре человека пострадали из-за столкновения рейсового автобуса и автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

ДТП произошло 29 июля в 20:11 на улице Ижорского Батальона, 57а. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля во время аварии был пьян.

Пассажиры ВАЗ-2107 из-за столкновения были заблокированы в повреждённом автомобиле. Спасатели извлекли пострадавших  с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали бригаде скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники МЧС, аварийно-спасательная служба, несколько карет скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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