Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля ВАЗ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Четыре человека пострадали из-за столкновения рейсового автобуса и автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 29 июля в 20:11 на улице Ижорского Батальона, 57а. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля во время аварии был пьян.
Пассажиры ВАЗ-2107 из-за столкновения были заблокированы в повреждённом автомобиле. Спасатели извлекли пострадавших с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали бригаде скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники МЧС, аварийно-спасательная служба, несколько карет скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.