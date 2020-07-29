Два ветерана из Новоржевского района получили в подарок мобильные телефоны

22:36, 29 июля 2020, ПАИ

Двум ветеранам Великой Отечественной войны в рамках акции «Телефоны фронтовикам» подарили мобильные телефоны с бесплатной связью, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Житель Новоржева Анатолий Кудрявцев и житель деревни Посадниково Юлий Смазнов получили в подарок удобные мобильные телефоны со специальными бесплатными тарифами. Вручение телефонов состоялось в присутствии председателя Собрания депутатов Новоржевского района Александра Кузнецова и главы Выборской волости Ольги Васильевой. Волонтер Побёды Ирина Пашкова рассказала фронтовикам, как пользоваться мобильным устройством.

Проект «Телефоны фронтовикам» реализован «Единой Россией» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Всероссийским движением «Волонтёры Победы» и ведущими российскими операторами сотовой связи.