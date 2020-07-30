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Общество

Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года

Учёные прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года. Эксперты считают, что иногородние студенты могут завезти вирус в Москву и Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».

Согласно прогнозам, с 10 по 14 сентября количество инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти на 15-20%.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры — двухнедельный карантин», — рассказал проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Учёные также отметили, что вторая волна, если и будет, то не такой массовой, как первая. Однако она может представлять опасность для преподавателей – людей старше 65 лет, которые находятся в особой группе риска.

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