Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года

07:00, 30 июля 2020, ПАИ

Учёные прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года. Эксперты считают, что иногородние студенты могут завезти вирус в Москву и Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».

Согласно прогнозам, с 10 по 14 сентября количество инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти на 15-20%.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры — двухнедельный карантин», — рассказал проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Учёные также отметили, что вторая волна, если и будет, то не такой массовой, как первая. Однако она может представлять опасность для преподавателей – людей старше 65 лет, которые находятся в особой группе риска.