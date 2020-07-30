В России предложили увеличить в несколько раз пособия по безработице

07:10, 30 июля 2020, ПАИ

Пособие по безработице в России предложили увеличить в несколько раз. В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным, пишет газета «Известия».

Инициатива поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, а максимальные – до средней зарплаты в регионе поступила от Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Размер пособия по безработицы в этом случае будет зависеть от региона, но в среднем по стране диапазон выплат составит порядка 12-51 тысяч рублей.

При этом также отмечается, что пособие по безработице не спроектировано, как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, которая позволяет гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы.

На сегодняшний день в России минимальная выплата безработным составляет 4,5 тысяч рублей в месяц (до пандемии было 1,5 тысяч рублей), максимальная — 12,1 тысяч рублей.