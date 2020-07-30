Грузия может открыть границы для российских туристов осенью

08:00, 30 июля 2020, ПАИ

Осенью Грузия может открыться для российский туристов. Москва и Тбилиси еще не начали переговоры об открытии сухопутной границы, пишет газета «Известия».

Возобновление наземного сообщения между странами произойдёт не раньше сентября.

«Тбилиси пока присматривается к ситуации в России. Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока», — сказал спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

Грузия останется востребованным направлением и в октябре и зимой, когда начнётся горнолыжный сезон.

Сухопутная часть российско-грузинской границы была закрыта 16 марта. Это решение не распространяется на тех граждан Грузии и РФ, которые хотят вернуться на родину, а также на грузоперевозки.