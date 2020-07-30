0
08:16
Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
07:32
Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде
07:00
Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года
22:59
Псковские сотрудники МЧС стали донорами крови в рамках акции «30 добрых дел»
19:19
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
19:00
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
18:44
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
Еще новости
Общество

Грузия может открыть границы для российских туристов осенью

Осенью Грузия может открыться для российский туристов. Москва и Тбилиси еще не начали переговоры об открытии сухопутной границы, пишет газета «Известия».

Возобновление наземного сообщения между странами произойдёт не раньше сентября.

«Тбилиси пока присматривается к ситуации в России. Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока», — сказал спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

Грузия останется востребованным направлением и в октябре и зимой, когда начнётся горнолыжный сезон.

Сухопутная часть российско-грузинской границы была закрыта 16 марта. Это решение не распространяется на тех граждан Грузии и РФ, которые хотят вернуться на родину, а также на грузоперевозки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
30 июля 2020
Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде
30 июля 2020
Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде
Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года
30 июля 2020
Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года
Псковские сотрудники МЧС стали донорами крови в рамках акции «30 добрых дел»
29 июля 2020
Псковские сотрудники МЧС стали донорами крови в рамках акции «30 добрых дел»
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
29 июля 2020
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
29 июля 2020
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
29 июля 2020
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области
29 июля 2020
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области

Идет загрузка...