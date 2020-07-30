ОНФ предлагает поощрять работодателей за трудоустройство выпускников

09:14, 30 июля 2020, ПАИ

Общероссийский народный фронт предлагает поощрять работодателей за прием на работу выпускников 2020 года. Письмо на имя заместителя министра труда и социальной защиты России направил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин, пишет RT.

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трёх МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года — при условии, что выпускник проработает по полученной специальности в организации не менее одного года», - говорится в тексте обращения.

По мнению автора инициативы, получить субсидию работодатель должен по истечении одного года. Выплаты будут делать за каждого трудоустроенного выпускника.

В ОНФ считают, что это позволит молодым специалистам быстрее устроиться работу.

«Пандемия коронавирусной инфекции серьёзно повлияла на ситуацию на рынке труда… Уровень безработицы вырос. Определённые сложности с поиском первого места работы испытывают и выпускники высших и средних специальных образовательных организаций, для которых найти первую работу было достаточно непросто и до пандемии коронавируса», - пояснил Илья Сёмин.