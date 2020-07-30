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Общество

Псковичи могут подарить книги сельским библиотекам

Фото: региональное отделение ОНФ.

Активисты «Молодежки ОНФ» в Псковской области продолжают «Марафон добра для сельских библиотек». Об этом сообщается в Instagram регионального отделения общественной организации.

Зимой, до начала пандемии, при помощи жителей города активисты смогли собрать около 300 книг, которые передали в Островскую центральную библиотеку и в библиотеку в посёлке Тямша Псковского района.

Фото: региональное отделение ОНФ.

Сбор книг продолжается. Оставить литературу можно по адресам: ОНФ (Псков, Советская, 15), библиотека «Родник» (Псков, Труда, 20), центральная городская библиотека (Псков, Конная, 6).

В ближайшее время точки сбора появятся и в Великих Луках.

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