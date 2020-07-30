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Общество

Swap-party «Меняй-помогай» пройдет в Детском фонде в Пскове

Фото: Андрей Степанов.

В пятницу, 31 июля, в офисе Детского фонда в Пскове состоится swap-party «Меняй-помогай». Об этом сообщается в соцсетях организации.

Swap-party – это встреча людей, готовых обмениваться одеждой. Псковичи смогут бесплатно обновить гардероб своих детей и помочь нуждающимся ребятам.

Чтобы поучаствовать в благотворительной вечеринке, необходимо записаться в личных сообщениях группы Детского фонда: https://vk.com/pskov_childfond. С собой нужно будет принести детские и подростковые вещи в хорошем состоянии, получить жетон с указанным количеством принесённых вещей и выбрать одежду для своего ребёнка. Так как мероприятие благотворительное, забрать можно будет на одну вещь меньше, чем вы принесли.

Swap-party «Меняй-помогай» пройдет в офисе фонда с 11:00 до 14:00.

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