Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус может прожить в воде

10:02, 30 июля 2020, ПАИ

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» провели исследования на жизнеспособность коронавируса в воде. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Было доказано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% в течение 72 часов», - говорится в сообщении.

При этом кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению вируса, а в хлорированной воде коронавирус теряет свою жизнеспособность полностью. С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается, отметили в ведомстве.

Там уточнили, что управлениями Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Республике Крым и городу Севастополю начато проведение мониторинга за циркуляцией возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде прибрежной зоны, в бассейнах санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарках и источниках централизованного питьевого водоснабжения. «Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен», - пояснили в Роспотребнадзоре.