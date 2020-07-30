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Общество

Новое оборудование для коррекционно-развивающей работы поступит в центры образования Пскова

Новое оборудование для коррекционно-развивающей работы по нацпроекту поступит в специализированные образовательные учреждения Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

Поставка оборудования производится в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Материально-техническую базу обновят региональный Центр лечебной педагогики и областной Центр специального образования № 1. Таким образом, уже с начала нового учебного года более 800 детей начнут обучение в обновленных классах с современным оборудованием.

В рамках нацпроекта приобретено оборудование для швейной, гончарной, полиграфической мастерских, мастерской повара, а также специализированное оборудование для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. На эти цели направлено более 15 млн рублей.

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