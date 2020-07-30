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Общество

На выезде из Великих Лук может появиться ещё одна зеленая зона

Глава Великих Лук Николай Козловский предложил высадить на западном выезде из города еще одну зеленую зону на нескольких десятках гектаров. Об этом пишут «Луки.ру».

«Есть участки земли, где можно подумать и высадить новые деревья. К примеру, посадить в западном направлении хвойные породы, которые как раз выделяют больше всего кислорода», - предложил на встрече с общественными советниками города глава Великих Лук.

Зеленая зона может появиться в западном направлении выезда из города в сторону Локни. Речь идет о десятках гектаров земли, на которых через несколько лет могут вырасти красивые сосны.

По словам Николая Козловского, администрация уже ведет переговоры с руководством Великолукского района.

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