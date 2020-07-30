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Общество

Петербургская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику

Картина Натальи Земляной. Фото: Псковский музей-заповедник.

Художественное собрание Псковского музея-заповедника пополнилось работой художницы из Санкт-Петербурга Натальи Земляной. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Свое произведение «Ангелы» автор передала музею в дар. Эта графическая работа выполнена в смешанной технике с использованием акварели, пастели, акрила.

Наталья – член союза художников России, Международной федерации художников IFA, товарищества «Свободная культура». Ее творчество относится к направлению петербургский структурализм.

Фото: Псковский музей-заповедник.

Доктор искусствоведения С. Даниэль писала о Земляной: «...Творчество художницы продолжает традиции русского авангарда, школ М.В. Матюшина и П.Н. Филонова, воспринятые от своих учителей и коллег А.П. Зайцева, Л.В. Куценко, В.П. Поваровой. Импульсы непосредственных жизненных впечатлений раскрываются в формах, близких к абстракции, но сохраняющих связь с первоначальным образом. Движение цвета, его пульсация создает особую пространственную протяженность и глубину. Геометрия фигур раскрывается за счет проникающих планов изображения, образующих граненую, складчатую структуру, близкую кристаллу или органической форме. Множась и переливаясь, чередуясь и дробясь, истаивая и набухая цветом, россыпью разноцветных камушков и звездчатых соцветий живут в глубинах листа таинственные существа форм, выхваченные в разворотах плоскостей и череде ритмов. Фиолетовые и янтарно-оранжевые, сине-голубые, коричневые, зеленые краски пробегают прожилками по ткани цветового узорчатого ковра, вживаясь в нее острыми гранями, соединяясь в геометрические фигуры и распадаясь каскадом линий и точек…».

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