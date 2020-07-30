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Общество

3 тысячи человек посетили спектакль по пьесе псковского митрополита Тихона в Севастополе

Спектакль «Грифон» об истории Севастополя, поставленный по одноименной пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), в июле посетили уже около трех тысяч зрителей. Об этом пишет ТАСС.

«Уже почти 3 тысячи человек только в этом году стали участниками первых шести показов представления, которое рассказывает об истории Древнего Херсонеса и было создано специально для Севастополя», - говорится в сообщении пресс-службы фонда «Моя история».

После возобновления показов в музее «Херсонес Таврический» спектакль вновь оказался очень востребован у зрителей. В июле ко Дню ВМФ было решено ввести несколько дополнительных показов. Это же будет сделано и в августе - спектакль поставят 6, 8, и 9 августа, хотя ранее делать этого не планировалось.

Премьера спектакля «Грифон» состоялась в июле 2019 года. В прошлом сезоне его показывали 20 раз, его посетили около 10 тысяч человек со всей России. В прошлом году пришлось ввести несколько дополнительных показов, так как билеты на все спектакли были выкуплены еще до премьеры. В 2020 году первый показ «Грифона» состоялся 15 июля.

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