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Общество

Названа главная проблема при работе над вакциной от коронавируса

Роспотребнадзор озвучил главную проблему при работе над вакциной. Недостаточная изученность вируса и формирования популяционного иммунитета являются главной проблемой, пишет РИА Новости.

Коронавирусная инфекция была выявлена сравнительно недавно – в декабре 2019 года, молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета все еще недостаточно изучен. Эти причины создают сложности при разработке вакцин.

Самым сложным этапом при разработке подобных вакцин являются вирусологические исследования с «живым» вирусом, в том числе на животных, так как такую работу можно проводить только в условиях, обеспечивающих наивысшую защиту, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что разработка вакцин ведется по нескольким направлениям независимыми коллективами.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 834 499 человек.

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