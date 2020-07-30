Названа главная проблема при работе над вакциной от коронавируса

14:18, 30 июля 2020, ПАИ

Роспотребнадзор озвучил главную проблему при работе над вакциной. Недостаточная изученность вируса и формирования популяционного иммунитета являются главной проблемой, пишет РИА Новости.

Коронавирусная инфекция была выявлена сравнительно недавно – в декабре 2019 года, молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета все еще недостаточно изучен. Эти причины создают сложности при разработке вакцин.

Самым сложным этапом при разработке подобных вакцин являются вирусологические исследования с «живым» вирусом, в том числе на животных, так как такую работу можно проводить только в условиях, обеспечивающих наивысшую защиту, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что разработка вакцин ведется по нескольким направлениям независимыми коллективами.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 834 499 человек.