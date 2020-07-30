Взыскание долга с пенсионеров: можно ли получить рассрочку согласно новому закону об отсрочке платежей

14:22, 30 июля 2020, ПАИ

Сегодня получить быстрый займ на карту без звонков и справок может даже студент и пенсионер. А трудоустроенным гражданам доступны крупные потребительские кредиты по низким ставкам. Активность банков в части кредитования физических лиц, которая наблюдалась в последние годы, привела к рекордному скачку закредитованности населения в 2020 году.

Из-за ухудшения экономической обстановки, вызванного последствиями пандемии, многие столкнулись с проблемой выплаты кредитов, что привело к росту просрочек и числу исполнительных производств. Приставы арестовывают счета заемщиков и списывают средства в счет погашения долгов перед банками и МФО. Поскольку списанию подлежат не только доходы от бизнеса и трудовой деятельности, но и пенсии, власти приняли ряд мер по защите финансового положения пенсионеров.

22 мая 2020 Госдумой был выдвинут законопроект, который предусматривает нюансы исполнения судебных актов, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии. 15 июля закон одобрен Советом Федерации.

Особенности взыскания долгов по кредитам с пенсионеров

Согласно ст. 99 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» приставы не имеют полномочий списывать со счетов должника более 50 % от ежемесячных денежных поступлений, в отдельных случаях — больше 70 %. При этом положение (ст. 446 ГПК РФ) о том, что необходимо оставить на счете сумму не меньше прожиточного минимума, не распространяется на пенсию.

Здесь есть важная оговорка. При определении размера удержания из пенсии, которая является единственным источником поступления денег для должника, судебному приставу необходимо принимать во внимание размер этих поступлений. После списания долга у пенсионера и лиц, находящихся у него на иждивении, должны оставаться средства для нормального существования. В случае тяжелого материального положения должника взыскание могли уменьшить до 30 %. Для этого нужно было написать соответствующее заявление судебным приставам. ГК РФ допускает вероятность сокращения взысканий до 20 %, но это требовало обращения в суд.

С лета 2020 года, чтобы получить право на списание долга в максимальном размере 20 %, достаточно обратиться в подразделение ФССП и подать ходатайство. Единственное требование к такому пенсионеру – пенсия должна быть единственным источником денежных поступлений.

Для удобства граждан открыт специальный сервис на портале Госуслуги, информирующий граждан об исполнительном производстве.

Могут ли арестовать пенсию за долги по кредитам

В России пенсия считается доходом, с которого в рамках исполнительного производства допустимо списывать долги, в том числе просроченную задолженность по кредитам и займам. С 1 июня законом запрещен арест пенсии только в части некоторых соцвыплат, таких как:

дотации по возмещению вреда здоровью,

компенсации пострадавшим от катастроф;

пенсии по потере кормильца;

выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;

средства материнского капитала;

пособия на детей и некоторые виды алиментов.

Чтобы обеспечить законность процедуры взыскания долга, власти обязали банки маркировать указанные социальные дотации специальным кодом. Это поможет судебным приставам распознать вид поступлений и не накладывать на них арест, как это часто происходит сегодня.

Кто из пенсионеров может рассчитывать на рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам

Согласно закону, пенсионеры, доходы которых не превышают двух МРОТ, могут получить рассрочку по взысканию просроченной кредитной задолженности. Кроме получателей пенсий, послабление будет распространяться на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали в условиях пандемии в большей степени.

Рассрочка просроченной кредитной задолженности для получателей пособий по старости, по случаю потери кормильца и инвалидности предоставляется при наличии следующих условий:

гражданин не получает деньги из других источников дохода;

не имеет недвижимого имущества, кроме того, в котором он проживает;

совокупный размер государственной дотации не превышает двух МРОТ;

сумма задолженности по кредитам – менее 1 миллиона рублей.

По новым правилам для инициации процедуры не понадобится обращаться в судебные инстанции. Достаточно отнести заявление в Федеральную службу судебных приставов по месту жительства. Рассрочку могут разбить на график до двух лет, но рассчитаться нужно будет в срок до 1 июля 2022 года. По мнению законодателей, данные поправки внесут порядок в процесс взаимодействия между кредитными учреждениями, структурами Федеральной службы судебных приставов и населением. Это должно облегчить финансовую нагрузку должников в части расчетов по просроченным кредитам.