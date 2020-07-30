0
14:59
В Пушкинских Горах открывается выставка «Владимир Алексеев. Графика»
14:44
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:40
1 августа псковскому приюту «Шанс» требуются волонтеры
14:05
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
14:01
Петербургская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
13:20
В Пскове восстановят зелёные насаждения на улице Герцена
12:25
Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке
Еще новости
Общество

В Пушкинских Горах открывается выставка «Владимир Алексеев. Графика»

Владимир Алексеев. Михайловское. Сумерки (1990). Из собрания музея-заповедника.

С завтрашнего дня, 31 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» посетителям будет доступна выставка «Владимир Алексеев. Графика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе «Михайловского».

Новая экспозиция представляет работы известного художника, чьи жизнь и творчество в течение более чем трети века были связаны с псковскими пушкинскими местами и отмечены сотрудничеством с музеем-заповедником «Михайловское» и дружбой с его легендарным директором Гейченко.

Владимир Алексеев. Окно в домашнем кабинете С.С Гейченко (февраль 1987 года). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В экспозиции из фондов музея представлено без малого сто графических листов, созданных мастером в разной технике и в разные десятилетия — от середины 1960-х до начала 2000-х. Это, по большей части, виды Пушкиногорья — Михайловское, Тригорское, Петровское, Бугрово и Святогорский монастырь, а также исторического центра Санкт-Петербурга и «пушкинских» окрестностей северной столицы. Здесь же посетители смогут оценить и иллюстрации Владимира Алексеева к очень разным произведениям Пушкина — от «Памятника» и «Каменного гостя» до «Истории села Горюхина» и повести «Кирджали», широкому читателю, к сожалению, практически не известной.

Выставка размещена в анфиладе выставочных залов на первом этаже музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и будет работать до октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Пушкинских Горах открывается выставка «Владимир Алексеев. Графика»
30 июля 2020
В Пушкинских Горах открывается выставка «Владимир Алексеев. Графика»
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 июля 2020
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
1 августа псковскому приюту «Шанс» требуются волонтеры
30 июля 2020
1 августа псковскому приюту «Шанс» требуются волонтеры
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
30 июля 2020
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
Петербургская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
30 июля 2020
Петербургская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
В Пскове восстановят зелёные насаждения на улице Герцена
30 июля 2020
В Пскове восстановят зелёные насаждения на улице Герцена
Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке
30 июля 2020
Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке
Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски
30 июля 2020
Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски

Идет загрузка...