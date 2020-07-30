В Пушкинских Горах открывается выставка «Владимир Алексеев. Графика»

14:59, 30 июля 2020, ПАИ

С завтрашнего дня, 31 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» посетителям будет доступна выставка «Владимир Алексеев. Графика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе «Михайловского».

Новая экспозиция представляет работы известного художника, чьи жизнь и творчество в течение более чем трети века были связаны с псковскими пушкинскими местами и отмечены сотрудничеством с музеем-заповедником «Михайловское» и дружбой с его легендарным директором Гейченко.

В экспозиции из фондов музея представлено без малого сто графических листов, созданных мастером в разной технике и в разные десятилетия — от середины 1960-х до начала 2000-х. Это, по большей части, виды Пушкиногорья — Михайловское, Тригорское, Петровское, Бугрово и Святогорский монастырь, а также исторического центра Санкт-Петербурга и «пушкинских» окрестностей северной столицы. Здесь же посетители смогут оценить и иллюстрации Владимира Алексеева к очень разным произведениям Пушкина — от «Памятника» и «Каменного гостя» до «Истории села Горюхина» и повести «Кирджали», широкому читателю, к сожалению, практически не известной.

Выставка размещена в анфиладе выставочных залов на первом этаже музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и будет работать до октября.