С 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров

15:48, 30 июля 2020, ПАИ

Пенсии у работающих пенсионеров вырастут с 1 августа. Будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С 1 августа 2020 года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Пенсия работающего пенсионера должна регулярно увеличиваться с учётом поступивших средств.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24 рубля. В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля, то есть максимальная прибавка составит 279 рублей.

Для получения повышенной пенсии гражданам никуда обращаться не нужно. Повышение в августе является традиционным.

Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.