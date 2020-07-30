Самым популярным в России стал сериал «Зулейха открывает глаза»

15:57, 30 июля 2020, ПАИ

Самым популярным новым сериалом в России по итогам первой половины 2020 года стала экранизация романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой, Евгением Морозовым и Юлией Пересильд. Показ «Зулейхи» прошел в апреле на канале «Россия 1». Какие проекты этого года пользовались наибольшей популярностью у российских зрителей, выяснило «Кино Mail.ru».

Рейтинг от «Кино Mail.ru» составлен на основе анализа просмотров страниц и количества оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам.

Второе место в топ-листе занял сериал «Триггер», показанный «Первым каналом» в феврале. Кино рассказывает о психологе, использующем провокационный метод решения проблем пациентов. Главную роль исполнил Максим Матвеев.

Третью строчку занимает второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа» о внутренней жизни Ватикана, вышедший в январе на HBO и российской платформе Amediateka под заголовком «Новый Папа».

В десятку самых популярных сериалов полугодия также вошли:

4. «Магомаев» («Первый канал», Россия);

5. «Колл-Центр» (ТНТ/Rutube List, Россия);

6. «Мир! Дружба! Жвачка!» (ТНТ/Rutube List, Россия);

7. «Мир дикого запада» (3 сезон, HBO/Amediateka, США);

8. «Чужак» (HBO/Amediateka, США);

9. «Патриот» (ТНТ/Rutube List, Россия);

10. «Ищейка» (4 сезон, «Первый канал», Россия).

Если говорить отдельно о популярных в России зарубежных сериалах первой половины 2020 года, то рейтинг выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон), «Миллиарды» (5 сезон).