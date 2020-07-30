Задать вопросы о туризме псковичи могут в общественной приемной «Единой России»

16:13, 30 июля 2020, ПАИ

В Пскове проходит дистанционный прием граждан по вопросам туризма. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», тематическая неделя приемов граждан по вопросам, связанным с защитой прав потребителей в сфере туристического обслуживания, проходит на базе региональной общественной приемной партии с 27 по 31 июля.

Свои вопросы и предложения жители области могут адресовать депутатам всех уровней, представителям профильных органов исполнительной власти, экспертам. Рассматриваются не только проблемы, с которыми столкнулись заявители, но и перспективы развития внутреннего туризма.

Приемы проходят в дистанционном формате.

На вопросы граждан уже отвечали депутат Госдумы Александр Васильев, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих. Людей интересовали возможные сроки открытия границ в ЕС, много вопросов было связано с приобретением путевок до начала пандемии и возможностью расторгнуть договоры с авиаперевозчиками и турфирмами.

К региональному координатору партпроекта «Культура малой Родины», заместителю председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктору Остренко поступили несколько обращений от псковичей, которые приобрели туры на пляжный отдых за границу. Жительницы областного центра планировали отдохнуть в Тунисе и Турции, однако введенные ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, эти намерения нарушили.

В ходе дистанционного приема Виктор Остренко дал подробные разъяснения и рекомендации. Он пояснил, что в сложившейся ситуации оказались многие туристы, бронировавшие свои поездки еще до введения ограничительных мер.

«Согласно новому постановлению правительства РФ от 24 июля 2020 года, туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут перенести поездку на период до 31 декабря 2021 года. Речь идет о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года оплатили свои туры. Также они могут реализовать свое право на поездку за ту же сумму в страны, куда выезд откроется в ближайшее время, или внутри нашей страны, получив ваучер. Все понимают, что турорганизации и туристы оказались в ситуации непреодолимой силы – это закрытие границ, пандемия. Некоторые туроператоры возвращают часть средств, но туристы могут воспользоваться возможностью перенести сроки несостоявшейся поездки либо заменить ее», - пояснил Остренко.