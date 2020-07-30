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Общество

Псковских выпускников отберут для целевого обучения в РГИСИ

Для целевого обучения в РГИСИ отберут псковских выпускников. Вопросы сотрудничества Псковской области с РГИСИ обсудили накануне в областном центре, сообщает администрация Псковской области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу с ректором Российского государственного института сценических искусств Натальей Пахомовой. В обсуждении приняла участие также председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева.

В ходе общения были рассмотрены возможности для расширения сотрудничества Псковской области с Российским государственным институтом сценических искусств. Кроме того, обсуждались вопросы работы заочного курса РГИСИ и подготовки выпускных дипломных спектаклей студентов учреждения.

Жанна Малышева напомнила, что Псковская область и институт поддерживают партнерские отношения с 2017 года. В частности, для студентов выделены аудитории для занятий и места в общежитии.

Кроме того, для репетиций им предоставлены помещения Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«Театр также готов оказать содействие в показе дипломных спектаклей студентов РГИСИ», — отметила Жанна Малышева.

По итогам встречи Вера Емельянова поручила руководству профильного областного комитета проработать вопрос о дополнительном целевом наборе выпускников региона в Российский государственный институт сценических искусств и подготовить план мероприятий по взаимодействию региона с учреждением.

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