Профилактическая операция «Трактор» проходит в Новосокольническом районе

17:27, 30 июля 2020, ПАИ

Профилактическая операция «Трактор» проходит в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках операции сотрудники ГИБДД выявляют правонарушения, допущенные при эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. Операция направлена прежде всего на предупреждение нарушений, а также снижение дорожно-транспортных происшествий с участием самоходных машин и других видов техники.

Основное внимание полицейские уделяют выявлению нарушений при эксплуатации незарегистрированных и не прошедших технический осмотр машин, а также фактов управления техникой водителями без соответствующего удостоверения на право управления и не обладающих навыками безопасного вождения.