Спиленные ветки на улицах Соснового Бора уберут через две недели

18:02, 30 июля 2020, ПАИ

В посёлке Сосновый Бор Себежского района образовались залежи спиленных веток деревьев вдоль дорог. Администрация района выразила беспокойство по этому поводу и призвала местное руководство привести в порядок улицы населённого пункта.

Глава Себежского района Леонид Курсенков пояснил Псковскому агентству информации, что за уборкой спиленных веток и деревьев должна следить местная администрация. «Есть поселение, в котором есть своя администрация, свой бюджет, и есть полномочия по благоустройству и уборке. Есть контракт, заключённый с организацией, которая за этим присматривает», – пояснил он. В том случае, когда компания почему-то перестаёт выполнять свои обязательства, местная администрация должна напомнить ей об этом, считает Леонид Курсенков.

Глава администрации городского поселения Сосновый Бор Василий Зинёв сообщил Псковскому агентству информации, что работа по уборке спиленных веток проходит в несколько этапов, из-за чего и происходит задержка.

По словам главы администрации, второй этап мероприятий ещё продолжается, поэтому технику пригонят после его завершения – через 10-14 дней. «У нас есть договор с нашей дорожной службой. Но чтобы не требовались лишние затраты и много раз не гонять сюда технику, убирается сразу общий объём. Они приедут и за пару-тройку дней всё уберут, перемолотят», – уверен Василий Зинёв.

Таким образом, уборка спиленных веток начнётся через 10-14 дней: себежская дорожная служба направит в городское поселение Сосновый Бор щеподробильную машину и другую технику. Ветки, складированные вдоль дорог, переработают в древесную щепу, которую используют в качестве топлива. То, что окажется непригодным для котельных, пойдёт на удобрение.

Экономия экономией, но главу Себежского района Леонида Курсенкова беспорядок у дороги не устраивает, он отмечает, что задержка уборки происходит в Сосновом Бору не в первый раз. Да и жалобы от жителей часто поступают именно в администрацию Себежского района, а не местному руководству, которому приходится напоминать об обязанностях содержать город в чистоте.