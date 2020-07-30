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Общество

Спиленные ветки на улицах Соснового Бора уберут через две недели

Фото: администрация Себежского района.

В посёлке Сосновый Бор Себежского района образовались залежи спиленных веток деревьев вдоль дорог. Администрация района выразила беспокойство по этому поводу и призвала местное руководство привести в порядок улицы населённого пункта.

Глава Себежского района Леонид Курсенков пояснил Псковскому агентству информации, что за уборкой спиленных веток и деревьев должна следить местная администрация. «Есть поселение, в котором есть своя администрация, свой бюджет, и есть полномочия по благоустройству и уборке. Есть контракт, заключённый с организацией, которая за этим присматривает», – пояснил он. В том случае, когда компания почему-то перестаёт выполнять свои обязательства, местная администрация должна напомнить ей об этом, считает Леонид Курсенков.

Фото: администрация Себежского района.

Глава администрации городского поселения Сосновый Бор Василий Зинёв сообщил Псковскому агентству информации, что работа по уборке спиленных веток проходит в несколько этапов, из-за чего и происходит задержка.

По словам главы администрации, второй этап мероприятий ещё продолжается, поэтому технику пригонят после его завершения – через 10-14 дней. «У нас есть договор с нашей дорожной службой. Но чтобы не требовались лишние затраты и много раз не гонять сюда технику, убирается сразу общий объём. Они приедут и за пару-тройку дней всё уберут, перемолотят», – уверен Василий Зинёв.

Таким образом, уборка спиленных веток начнётся через 10-14 дней: себежская дорожная служба направит в городское поселение Сосновый Бор щеподробильную машину и другую технику. Ветки, складированные вдоль дорог, переработают в древесную щепу, которую используют в качестве топлива. То, что окажется непригодным для котельных, пойдёт на удобрение.

Фото: администрация Себежского района.

Экономия экономией, но главу Себежского района Леонида Курсенкова беспорядок у дороги не устраивает, он отмечает, что задержка уборки происходит в Сосновом Бору не в первый раз. Да и жалобы от жителей часто поступают именно в администрацию Себежского района, а не местному руководству, которому приходится напоминать об обязанностях содержать город в чистоте.

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