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Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе видеороликов «Судьбы, опалённые войной»

В конкурсе видеороликов «Судьбы, опалённые войной» могут принять участие жители Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Псковский государственный университет и библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» объявляют конкурс видеороликов «Судьбы, опаленные войной». Участники всех возрастов могут прислать на конкурс видео, рассказывающие устные истории о Великой Отечественной войне. Это может быть интервью, репортаж, видеоклип или документальный фильм.

Материалом для конкурсной работы могут стать свидетельства, воспоминания, размышления участников, детей войны, членов их семей разных поколений, истории из семейного архива, материалы из местного музея и т.д.

Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и является частью проекта Псковского государственного университета «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне», реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В конкурсе могут принять участие все желающие в нескольких возрастных категориях. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется с 23 июля по 1 ноября 2020 года включительно.

Итоги конкурса будут подведены 10 ноября 2020 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь >>>.

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