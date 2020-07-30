Водительские права нового образца начали выдавать в России

18:18, 30 июля 2020, ПАИ

Жителям России начали выдавать водительские права нового образца на трёх языках: русском, английском и французском, пишет портал autonews.ru.

Отмечается, что в верхней части лицевой стороны документа появились надписи «Водительское удостоверение» на русском, французском и английском языках, выполненные сиреневым цветом, размещённые в три строки.

Эти изменения в водительские права в начале июля предложили внести в МВД России. В министерстве разработали приказ, вносящий поправки в ведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств. В соответствии с проектом приказа в свидетельство о регистрации транспортного средства должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, а бланк водительского удостоверения дополняться надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.