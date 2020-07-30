Уникальные занятия прошли с разведчиками на полигоне в Псковской области

18:39, 30 июля 2020, ПАИ

На полигоне в Псковской области прошли уникальные практические занятия по минно-подрывному делу с разведчиками соединения специального назначения Западного военного округа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа, на учебных полях полигона разведчики получили практику проделывания проходов в минных полях условного противника, расчётов, изготовления и установки зарядов для выведения из строя объектов военной инфраструктуры неприятеля, установки минно-взрывных заграждений на путях отхода. Также разведчики совершенствовали свои навыки самостоятельного изготовления взрывных устройств из подручных материалов.

Уникальность занятия заключалась в том, что разведчики имели дело не только со штатными инженерными боеприпасами, находящимися на вооружении различных армий мира, но и с самодельными взрывными устройствами различных типов и назначения. Обезвреживание данных устройств является наиболее сложной и опасной задачей для сапёров, отметили в пресс-службе.

Всего на занятия привлекалось более 300 военнослужащих. Более половины занятий прошло ночью.