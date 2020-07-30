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Более 33,5 млрд рублей инвестировали в основной капитал в Псковской области в 2019 году

В 2019 году объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы Псковской области, составил 33 млрд 503 млн рублей. В сопоставимых ценах это на 0,7 % больше, чем в 2018 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

От общего объёма инвестиций в основной капитал собственные средства организаций составили 43 %, привлечённые – 57 %. Основную часть привлечённых средств составили бюджетные средства – 24,7 % от общего объёма инвестиций в основной капитал.

Из всех инвестиций 45,6 % было использовано на приобретение транспортных средств, машин и оборудования, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 41,2 %, на строительство жилых зданий и помещений – 9,7 %.

Значительный объём инвестиций в основной капитал был направлен на развитие видов экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 19,4 % от общего объёма инвестиций в основной капитал, строительство – 18,6 %, обрабатывающие производства – 18,5 %.

Лидерами по инвестиционной активности среди муниципальных образований Псковской области стали Псков (41,6 %), Великие Луки (20,5 %), Псковский (9,8 %), Красногородский (8,3 %), Бежаницкий (3,2 %), Дновский (2,9 %) районы.

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