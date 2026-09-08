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Общество

«Привет из прошлого»: геофизик объяснил происхождение древнего пня в Плюсском районе

Геофизик Виктор Анзель объяснил происхождение окаменелого пня, который накануне обнаружила жительница деревни Ляды Плюсского района в пожарной канаве. Подробности специалист рассказал телеканалу «Первый Псковский».

  • Окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Лядах
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Лядах
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Лядах
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Лядах
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Лядах
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Лядах
    Фото: Вайлетт Фроузен

По словам Вайлетт Фроузен, пень лежал на поверхности, вокруг были гранитные валуны. «Я пень сразу погрузила к себе в рюкзак. Поднять его было крайне сложно, но такую ценную находку бросить я не могла и не бросила бы никогда», – поделилась она. Женщина обратилась к соседу Виктору Анзелю, геофизику, который хорошо знает природу края.

Вайлетт Фроузен. Здесь и далее скриншоты сюжета телеканала «Первый Псковский»

Эксперт пояснил, что для образования окварцованного дерева оно должно упасть в болото вблизи магматического очага, где гидротермальные растворы с температурой в сотни градусов заменяют древесину минералами. Такие деревья не могли образоваться в Псковской области – они характерны для Скандинавии.

«Этот привет из прошлого и притащил ледник», – отметил специалист.

Виктор Анзель

По его словам, это произошло около 12 тысяч лет назад. Пень мог быть принесён с территории современной Финляндии, Карелии или Ленинградской области.

На окаменелом образце сохранились годовые кольца, сердцевина и кора, а древесина замещена кварцем и халцедоном. Вес находки – примерно 15–20 килограммов.

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