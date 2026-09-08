«Привет из прошлого»: геофизик объяснил происхождение древнего пня в Плюсском районе
Геофизик Виктор Анзель объяснил происхождение окаменелого пня, который накануне обнаружила жительница деревни Ляды Плюсского района в пожарной канаве. Подробности специалист рассказал телеканалу «Первый Псковский».
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Фото: Вайлетт Фроузен
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Фото: Вайлетт Фроузен
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Фото: Вайлетт Фроузен
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Фото: Вайлетт Фроузен
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Фото: Вайлетт Фроузен
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Фото: Вайлетт Фроузен
По словам Вайлетт Фроузен, пень лежал на поверхности, вокруг были гранитные валуны. «Я пень сразу погрузила к себе в рюкзак. Поднять его было крайне сложно, но такую ценную находку бросить я не могла и не бросила бы никогда», – поделилась она. Женщина обратилась к соседу Виктору Анзелю, геофизику, который хорошо знает природу края.
Эксперт пояснил, что для образования окварцованного дерева оно должно упасть в болото вблизи магматического очага, где гидротермальные растворы с температурой в сотни градусов заменяют древесину минералами. Такие деревья не могли образоваться в Псковской области – они характерны для Скандинавии.
«Этот привет из прошлого и притащил ледник», – отметил специалист.
По его словам, это произошло около 12 тысяч лет назад. Пень мог быть принесён с территории современной Финляндии, Карелии или Ленинградской области.
На окаменелом образце сохранились годовые кольца, сердцевина и кора, а древесина замещена кварцем и халцедоном. Вес находки – примерно 15–20 килограммов.
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