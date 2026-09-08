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Общество

Шесть представителей Псковской области приняли участие в арт-школах «Таврида.АРТ»

Шесть представителей Псковской области стали участниками летней школы «Кино и люди», которая прошла с 30 августа по 5 сентября на площадке арт-кластера «Таврида.АРТ» в Краснодарском крае. Мероприятие объединило молодых творцов из разных регионов России, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

Псковскую область представили Константин Савельев, Ксения Спирина, Дарья Яковлева, Анна Попова, Кристина Евдокимова и Ксения Баринова.

В рамках школы работали несколько творческих направлений. Авторы-исполнители, вокалисты и поэты участвовали в арт-школе «Студвесна.Исполняй», танцоры и хореографы — в «Студвесна.ВДвижении». Для дизайнеров работала школа «Студвесна.Арт», для режиссеров, операторов и монтажеров — «Камера. Поход. Россия». Отдельная программа была посвящена анимации.

Для Ксении Спириной, которая занимается графическим дизайном, поездка стала возможностью попробовать себя в новом направлении — создании мультфильмов.

«На „Тавриде“ я была впервые, и для меня это стало настоящим погружением в творчество и новые возможности. По основной деятельности я больше графический дизайнер, но здесь мне удалось окунуться в мир анимации. Особенно впечатлила работа экспертов из „Союзмультфильма“ — нам буквально показали, как рождается мультфильм. После этого я посмотрела на анимацию совершенно по-другому и поняла, что хочу продолжать развиваться в этом направлении. В Псков я привезу новый навык — умение создавать мультфильмы», — рассказала участница.

Мероприятия арт-кластера «Таврида» реализуются с 2015 года. Они входят в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

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