Александр Котов назвал темы, которые чаще всего волнуют жителей региона

15:24, 08 сентября 2026, ПАИ

Какие темы звучат на встречах с жителями региона чаще всего и насколько активно население в целом, рассказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

«Текущие вопросы остаются прежними – прежде всего волнует благополучие жизни на тех территориях, где они находятся. Это благоустройство дворовых территорий, электроснабжение, водоснабжение и все коммунальные услуги», – перечислил он.

Александр Котов подчеркнул, что жители высказывают всё откровенно и на все эти вопросы органы власти стараются подобрать оптимальные решения. «Если их можно найти быстро и сейчас, то конечно же, мы это делаем. А если проблемы носят серьёзный, долговременный характер, то мы обсуждаем их вместе с губернатором, с правительством Псковской области, профильными министерствами и готовим необходимые решения. В том случае, если требуется дополнительное финансирование – это планирование бюджетных расходов как минимум следующего года», – отметил спикер Заксобрания.

По его словам, во встречах участвуют активные люди, которым важно личное общение и те, кто хотят донести свои проблемы до органов власти. «Я категорически против того, чтобы людей на эти встречи «загонять» административным способом. Мы всегда объявляем о встречах заранее и кто хочет прийти и поговорить на тему текущей повестки, тот приходит. Понятно, что активных людей не так много, но по крайне мере они стараются вникнуть в ситуацию и настойчиво донести до власти их вопросы», – сказал он.

Обстановка в муниципальных образованиях, как отметил Александр Котов, вполне рабочая. «Ситуация непростая, но мы понимаем, как строить нашу работу: и финансово-экономическую и политическую в том числе», – добавил спикер Заксобрания.