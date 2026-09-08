Аналитики изучили, как питомцы влияют на продуктовую корзину россиян

15:06, 08 сентября 2026, ПАИ

Как наличие домашних животных отражается на потребительских привычках россиян, изучили аналитики «Х5 Медиа» совместно с аналитическим подразделением Х5. В опросе приняли участие 1 415 жителей разных регионов России старше 18 лет. Также исследователи проанализировали обезличенные чеки 2,1 миллиона покупателей, которые с января по июль 2026 года регулярно приобретали корма для кошек и собак в магазинах ключевых торговых сетей.

Домашние питомцы есть у 66 % опрошенных. Среди женщин владельцами животных оказались 72 % респондентов, среди мужчин – 59 %. Чаще всего россияне держат кошек – такой вариант выбрали 52 % участников исследования. Собак содержат 22 % респондентов. Владельцы животных несколько чаще живут в семьях: их доля составляет 80 % против 75 % среди людей без питомцев. Кроме того, они чаще называют себя физически активными и мобильными – 32 % против 25 %. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование.

Наличие животного связано и с более частыми походами в магазин. Ежедневно за покупками отправляются 43 % владельцев питомцев, тогда как среди покупателей без животных этот показатель составляет 32 %. Онлайн-доставкой владельцы кошек и собак пользуются в 1,3 раза чаще, в том числе для заказа кормов и наполнителей. Импульсивные покупки регулярно совершают 86 % владельцев животных против 76 % среди тех, у кого питомцев нет. Пробовать новые товары готовы 53 % покупателей с животными и 46 % остальных респондентов.

Исследование также показало различия в поведении владельцев кошек и собак. Владельцы собак посещают магазины в среднем 27 раз в месяц, владельцы кошек – 23 раза. Кошатники чаще совершают покупки днём, с 10:00 до 15:00, тогда как у собачников наиболее активным временем становится вечер: с 18:00 до 23:00 они совершают 34 % покупок. Вероятно, это связано с ежедневным графиком прогулок с животными. Расходы собачников на продукты примерно на 25 % выше, чем у владельцев кошек, при этом доля трат на корм в чеках у обеих групп остаётся одинаковой.

Разница заметна и в покупках отдельных категорий. Готовый кофе приобретают около двух третей владельцев животных, тогда как среди покупателей без питомцев – примерно каждый второй.

Собачники чаще покупают кофе непосредственно в магазине: это делает почти каждый второй представитель группы. Владельцы кошек, напротив, чаще выбирают для такой покупки кафе или пекарни – 16 % против 9 % у собачников. Упакованную готовую еду не реже раза в месяц покупают 60 % владельцев собак и 49 % владельцев кошек. Готовые салаты покупатели с питомцами выбирают в 1,7 раза чаще, чем россияне без животных.

Структура продуктовых корзин у владельцев кошек и собак также различается. В чеках кошатников чаще всего встречаются молоко – в 17 % случаев, кисломолочная продукция – в 15 %, а также хлеб – в 14 %. У собачников среди популярных категорий лидируют напитки (включая квас и тоник) – 16 %, молоко – 15 % и колбасные изделия – 14 %. При этом кошачий корм вошёл в пятёрку наиболее популярных товаров в корзинах владельцев собак: его доля составила 14 %. Это может свидетельствовать о том, что часть покупателей содержит одновременно и кошек, и собак.

Больше всего товаров для животных покупают жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей. В Краснодарском крае и Ростовской области выше доля покупок продукции для собак. В Нижегородской области и Татарстане, напротив, чаще приобретают товары для кошек.

По оценке экспертов, домашнее животное становится частью повседневного распорядка человека. Это отражается не только на графике посещения магазинов, но и на выборе товаров, частоте заказов доставки и отношении к спонтанным покупкам.