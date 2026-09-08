В Псковской области 200 курсантов начали новый учебный год в центре «Воин»

15:42, 08 сентября 2026, ПАИ

В филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в Псковской области начался новый учебный год. В сентябре к занятиям приступили 200 курсантов.

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В течение года ребята будут осваивать военно-спортивные и прикладные дисциплины, заниматься физической подготовкой и учиться работать в команде. Отдельное внимание уделят дисциплине, ответственности и взаимовыручке.

Одним из главных нововведений этого года стал запуск первого кадетского класса центра «Воин». Его открыли совместно со средней общеобразовательной школой № 2. В течение учебного года школьники будут заниматься по направлениям центра и получать практические навыки в рамках образовательной программы.

«Новый учебный год — это всегда новые задачи, цели и возможности. Для нас особенно важно, что в этом году к образовательным программам присоединяются 200 курсантов, а также начинает работу первый кадетский класс центра «Воин». Этот формат позволит ребятам системно знакомиться с военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием непосредственно в школе. Уверен, что впереди у наших курсантов насыщенный учебный год, новые знания, испытания и достижения», — отметил директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

В центре подчеркивают, что занятия направлены не только на получение прикладных навыков. Участники программы развивают ответственность, дисциплинированность, умение действовать сообща и оказывать поддержку друг другу.

Филиал центра «Воин» работает в Псковской области с 11 мая 2023 года. За это время обучение в нем прошли более 5 тысяч курсантов. Центр проводит военно-спортивную подготовку для детей, подростков и молодежи.

Центр «Воин» создан по поручению Президента России 1 декабря 2022 года. Его филиалы работают в 24 регионах страны. Инструкторы псковского филиала также участвуют в подготовке военнослужащих Вооруженных сил России, направляющихся в зону СВО.