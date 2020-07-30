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Общество

Детский лагерь «Дружба» посетили представители МЧС и прокуратуры в Стругокрасненском районе

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» в деревне Углы Стругокрасненского района 30 июля посетили сотрудник государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Псковской области и представитель прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

В рамках профилактических операций «Лето», «Отдых» и «Школа» представители МЧС и надзорного органа провели с персоналом детского лагеря беседу на тему пожарной безопасности и тренировку по эвакуации на случай пожара.

Кроме этого, профилактический рейд состоялся в секторе жилых домов деревень Углы и Молоди. Особое внимание было уделено уборке и содержанию приусадебных участков, территорий, прилегающих к лесам, сжиганию мусора, разведению костров и использованию открытого огня, правилам поведения в лесах и на местах отдыха возле водоёмов, а также правилам эксплуатации электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

На информационных стендах были размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном. Также листовки и буклеты вложили в почтовые ящики жилых домов.

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